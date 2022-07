Automóveis vintage de corrida brilharam na Suíça

Mais de 60 veículos de duas, três e quatro rodas participaram no evento na pista de corrida de Oerlikon, incluindo um Riley Sport de 1934 e um Bugatti 37A de 1926.

Monolugares, como o Brabham F2 de 1971, e automóveis do American Indy dos anos 30 do século passado, também tiveram as suas próprias corridas no evento, que tinham sido canceladas nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19.