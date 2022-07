Fed volta a subir taxa de juro em 0,75 pontos percentuais

A Reserva Federal dos EUA voltou a subir esta quarta-feira a taxa de juro de referência, em 0,75 pontos percentuais. A decisão, que eleva o intervalo das taxas da Fed para entre 2,25% e 2,50%, foi tomada de forma unânime.

“A inflação permanece elevada, reflectindo desequilíbrios de oferta e procura relacionados com a pandemia, preços mais elevados dos alimentos e da energia, e pressões de preços mais amplas”, justificou em comunicado a autoridade monetária norte-americana.

É a terceira subida consecutiva em três meses, depois de, em Março, ter subido a taxa de juro de referência em 0,25 pontos percentuais.

Em Maio, a Fed elevou a taxa de juro em 0,5 pontos percentuais, na altura um máximo de 22 anos.

Em Junho, quando já se sabia que em Maio a inflação da maior economia mundial tinha atingido patamar mais elevado das quatro últimas décadas, de 8,6%, a autoridade monetária decidiu-se por uma subida de mais 0,75 pontos percentuais, a subida mais forte desde 1994.

Já este mês, foi a vez do Banco Central Europeu (BCE) quebrar um jejum de 11 anos e subir as taxas de referência para a zona euro em 0,5 pontos percentuais, mais 0,25 pontos percentuais do que o previsto um mês antes. Na zona euro, o mês de Junho terminou com uma inflação de 8,6%. A primeira estimativa referente à inflação de Julho será conhecida esta sexta-feira para Portugal, zona euro e União Europeia.