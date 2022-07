CP alerta para “fortes perturbações” devido a greve na próxima semana

O início do mês de Agosto na CP vai ser marcado por três dias de greves, nos dias 1 (segunda-feira), 3 (quarta) e 5 (quinta), na próxima semana. A acção de protesto foi marcada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário (afecto à CGTP), ligado à Infra-estruturas de Portugal (IP) e, segundo a empresa pública, deverá provocar “fortes perturbações na circulação de comboios em todos os serviços, a nível nacional”.

De acordo a CP, foram estabelecidos serviços mínimos (que podem ser verificados aqui) e podem também “ser realizados comboios adicionais”. A empresa diz ainda que quem já tiver adquiridos bilhetes para esses dias pode pedir o reembolso “ou a sua revalidação gratuita, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

As maiores dificuldades poderão fazer-se sentir nas chamadas “horas de ponta” das linhas urbanas, com as idas e regressos do trabalho, mas também nos horários de maior fluxo de turistas e veraneantes nas zonas de praia, como é o caso da linha de Cascais. Em Julho, já houve perturbações nos serviços, e poderá haver mais ao longo de Agosto.