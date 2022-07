Mais de 11 mil estudantes candidataram-se ao ensino superior no primeiro dia de concurso

Mais de 11 mil estudantes submeteram a sua candidatura a um lugar no ensino superior esta segunda-feira, o primeiro dia do concurso nacional de acesso deste ano. O número está em linha com o registado nos últimos dois anos, mas ainda é cedo para tirar conclusões sobre tendências, já que a 1.ª fase de ingresso se prolonga até ao dia 8 de Agosto.

Nas primeiras 24 horas, concorreram 11.284 estudantes, de acordo com as estatísticas publicadas no portal da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES). Este é um número semelhante ao que se verificou no primeiro dia de candidaturas nos últimos dois anos, em que foram atingidos valores históricos de procura pelo ensino superior público. No mesmo período do ano passado, por exemplo, registaram-se 11.551 candidaturas.

Nos últimos anos, as regras especiais aplicadas aos exames nacionais – que deixaram de ser obrigatórios para a conclusão do ensino secundário – devido à pandemia contribuíram para fazer disparar o número de candidatos ao ensino superior, que atingiu máximos históricos, obrigando o Governo a criar vagas adicionais já em pleno concurso nacional de acesso para responder ao aumento da procura. No ano passado, entraram ao todo 50.859 estudantes no concurso nacional de acesso e, em 2020, foram mais de 53 mil.

No ensino superior há, no entanto, alguma prudência relativamente ao número de candidatos ao ensino superior este ano. O Governo optou por não fazer, desde já, um aumento generalizado do número de vagas, tal como aconteceu nos últimos dois anos, preferindo “esperar para ver”, como disse ao PÚBLICO o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira.

Para já, há um total de 53.640 lugares para novos alunos, repartidos entre mais de 1100 cursos. É o número mais elevado de sempre.

A “expectativa é que haja menos estudantes a candidatar-se”, afirmava no fim-de-semana, quando foram conhecidas as vagas disponíveis para o próximo ano lectivo, a presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria José Fernandes. A responsável apontava como motivo para esta expectativa negativa os resultados dos exames nacionais, conhecidos esta semana. Apesar de um aumento das médias a Física e Química e Matemática A, as notas desceram a 19 das 24 disciplinas em que há prova nacional.

“Receio que haja uma redução significativa”, concordou o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Sousa Pereira, para quem a maior concorrência do ensino superior vem do mercado de trabalho, num “Verão com muitas ofertas de emprego dirigidas aos jovens”, sobretudo no sector turístico.

O prazo de candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público arrancou na segunda-feira e prolonga-se até 8 de Agosto. A candidatura é feita exclusivamente online, na plataforma da DGES. Os resultados das colocações serão conhecidos a 11 de Setembro.