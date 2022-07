Da (des)radicalização de inspiração islamista: o caso português

No último episódio do Desordem Mundial antes de uma pausa para férias, abordou-se a viagem do Papa ao Canadá e a agitação que se está a viver na política italiana. Como tema principal, debateu-se a tese de doutoramento da Cátia Moreira de Carvalho, discutida na semana passada na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, com o tema: “The Other Side Of The Coin: Contributions For Preventing And Countering Islamist Radicalisation". Como sugestões finais, um livro e uma música.

O Desordem Mundial regressa a 5 de Setembro.

