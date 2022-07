Decisão sobre isenção de taxas de 1,7 milhões ao Festival Kalorama só depois do Verão

Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a descida à comissão desta proposta, empurrando assim uma decisão para o final do Verão — e já depois da realização do festival.

Não é uma prática nova, mas a isenção do pagamento de taxas municipais no valor de 1,7 milhões na primeira edição do festival de música Kalorama levantou mais dúvidas do que o costume e os deputados municipais acabaram a aprovar a descida desta proposta à Comissão de Transparência e Combate à Corrupção da Assembleia Municipal de Lisboa (AML). Uma vez que o festival decorrerá a 1, 2 e 3 de Setembro, é expectável que os trabalhos se prolonguem para lá da data de realização do evento.