Câmara de Lisboa está a fazer uma auditoria à SRU, a empresa de obras municipais

Antes das férias, o executivo de Moedas viu aprovada pela Assembleia Municipal os aditamentos aos contratos-programa celebrados pela câmara com a SRU que tinham sido rejeitados na semana passada com a abstenção do seu próprio partido, o PSD.

Foi uma semana de sobressalto, de dúvidas e de algum embaraço, mas o executivo de Carlos Moedas viu esta terça-feira serem aprovadas pela Assembleia Municipal as dezenas de aditamentos aos contratos-programa celebrados pela câmara com a empresa municipal de obras de Lisboa, a SRU — Sociedade de Reabilitação Urbana que tinham sido rejeitados na semana passada com a abstenção do seu próprio partido, o PSD. A câmara, pelo seu vice-presidente, anunciou ainda que está a ser realizada uma auditoria à SRU.