Festa do Dark Sky Alqueva conta com antiga astronauta da NASA e observação de estrelas

A palestra de Heidemarie Stefanyshyn-Piper, antiga astronauta norte-americana, é um dos destaques do programa da Dark Sky Party Alqueva, que se realiza, na sexta-feira e no sábado, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

Intitulada “My story”, a palestra com a antiga astronauta da NASA e capitã aposentada da Marinha dos Estados Unidos, realiza-se no sábado, a partir das 22h40.

“A Heidemarie já esteve no escuro profundo do oceano e na Estação Espacial Internacional e vai falar sobre a sua história”, revela à Lusa Apolónia Rodrigues, coordenadora da Reserva Dark Sky Alqueva, uma das entidades organizadoras.

“Ela vai falar sobre o seu percurso até chegar a astronauta, dado que, na altura em que aconteceu, era muito difícil para algumas mentalidades que consideravam que estes lugares eram, por direito, dos homens”, assinala.

Organizada pela Dark Sky Alqueva, pela autarquia de Reguengos de Monsaraz e pela Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva (ATLA), a festa realiza-se no parque de merendas do Campinho, com um programa que integra actividades no Alqueva, workshops, palestras, provas de vinho e observações do céu.

A inauguração está marcada para sexta-feira, às 21h, seguindo-se a palestra “Poluição luminosa: rejeitar uma herança do século XX”, por Raul Cerveira Lima, professor adjunto de física na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto.

Para o primeiro dia do evento, estão também previstas as palestras “Passeio Cósmico”, com o astrofotógrafo Miguel Claro, e “Murmúrios da Terra”, com José Augusto Matos, guia do Dark Sky Alqueva e formador na área da astronomia, uma visita guiada ao céu a olho nu e uma observação nocturna.

A Dark Sky Party Alqueva prossegue, no sábado à tarde, com actividades no Alqueva, como canoagem, barco com bananaboat e stand up paddle, e uma observação solar pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e pelo Dark Sky Alqueva.

Os workshops, denominados “Sistema Solar comestível” e “Universo de papel”, estão agendados para sábado ao final da tarde, seguindo-se uma aula de ioga.

Para sábado à noite, além da palestra com a ex-astronauta, está marcada uma outra cujo protagonista é Humberto Campins, membro da Missão OSIRIS-REx da NASA e professor de física e astronomia na Universidade da Florida, nos Estados Unidos.

As palestras com os temas “Dos buracos negros às ondas gravitacionais” e “Ir ao Espaço dá saúde e faz crescer”, um concerto meditativo com Moksha Sound Journeys e uma observação nocturna são as restantes actividades programadas para o último dia do evento.