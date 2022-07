Mais de 25 chefs voltam a arrebitar ruas de Portimão

Mais de 25 chefs “vindos de diferentes pontos do país” rumam a Portimão no fim-de-semana de 20 e 21 de Agosto para a terceira edição do Arrebita, um festival que volta a “ocupar as principais ruas comerciais” da cidade algarvia para “servir deliciosos pratos de street food” confeccionados por nomes consagrados e emergentes do panorama gastronómico português.

Com entrada gratuita, o Arrebita Portimão traz “novos sabores e propostas refrescantes e inusitadas”, com pratos salgados e sobremesas a um preço único de 6€, anuncia a organização em comunicado. Entre o elenco de chefs contam-se Louis Anjos (Al Sud, Lagos) e André Cruz (Feitoria, Lisboa), ambos à frente de restaurantes galardoados com estrelas Michelin.

No evento, com assinatura Amuse Bouche e apoio da autarquia de Portimão, a cozinha algarvia “merece naturalmente um lugar de destaque”, contando com a presença de vários chefs algarvios ou a trabalhar há vários na região, como Louis Anjos, mas também Wilson Costa (Amendoeira Clubhouse, Alcantarilha), João Viegas (Atlântico, Vila Vita Parc Resort, Porches), João Marreiros (Loki, Portimão), Alípio Branco (Casa Velha, Quinta do Lago, Almancil), Nuno Martins (Numa, Portimão) e João Dias (À Mesa, Tavira).

Além de nomes “já bem conhecidos da cena gastronómica nacional”, como António Galapito (Prado, Lisboa) ou Maurício Vale (Soi, Lisboa), participam no festival “alguns dos mais promissores talentos da nova geração”, como Charlotte Nunes (Rua, Lisboa), Guilherme Sousa (Terroir, Lisboa), Francisco Tomaz (Trinca, Lisboa) ou Paulo Carvalho (O Zagaia/ O Batel, Sesimbra); assim como vários chefs internacionais que trabalham em Portugal, caso de Shay Ola, a “mente criativa por trás do Queimado”, na Costa da Caparica, ou de Alessandra Borsato, sous chef no restaurante lisboeta Senhor Uva.

O festival conta ainda com um Mercado de Produtores, novidade desta edição, onde estarão à venda “alguns dos melhores produtos sazonais e regionais”, “num esforço de valorização da rica cultura gastronómica algarvia”, destaca a organização na nota de imprensa.

A entrada no festival faz-se a partir da Praça da República (Alameda), onde será possível adquirir os cartões de consumo, digitais ou físicos. Já o evento desenvolve-se entre as ruas do Comércio e Vasco da Gama, entre as 18h e as 23h, tanto no sábado como no domingo, e desta vez sem restrições de circulação devido à pandemia.

O Arrebita Portugal foi criado em contexto de pandemia pela Amuse Bouche “com a missão de estimular a economia e o comércio locais, dinamizar as cidades e as regiões e incentivar o turismo nacional”, tendo vencido o Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia em 2020. Desde o primeiro ano de pandemia, foram realizadas cinco edições em Portimão (2020 e 2021), Idanha-a-Nova (2020 e 2021) e Altitudo Guarda (2021).