Tribunal contraria Conselho de Disciplina e retira castigo a Pepe

Pepe tinha sido acusado de pontapear Hugo Viana, director-desportivo do Sporting, mas o Tribunal não deu a acusação como provada.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou o castigo de 23 dias a Pepe, jogador do FC Porto que tinha sido punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O castigo, na sequência dos incidentes do FC Porto-Sporting, realizado em Fevereiro, fica assim sem efeito, segundo o acórdão a que o Maisfutebol teve acesso, com o TAD a dar razão à providência cautelar apresentada pelo jogador.

Pepe tinha sido acusado de pontapear Hugo Viana, director-desportivo do Sporting e já tinha cumprido 11 dos 23 dias de castigo. Esta decisão do TAD, suportada pela inexistência de imagens, contraria, assim, o relatório do árbitro João Pinheiro.

Desfecho diferente teve a punição a Luís Gonçalves, dirigente portista que continua com a suspensão de 61 dias.