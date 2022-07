Ex-guarda-redes Hope Solo condenada a prisão com pena suspensa

Este é o segundo problema que Solo tem com a justiça, uma vez que em 2014 foi presa por agredir a sua meia-irmã e um sobrinho de 17 anos durante uma reunião familiar: o caso foi arquivado depois de alegar ter agido em legítima defesa.

A antiga guarda-redes internacional norte-americana Hope Solo foi condenada a 25 meses de prisão, 24 com pena suspensa, num caso de embriaguez, condução perigosa, abuso infantil e resistência às autoridades.

Solo não terá de cumprir pena, uma vez que o mês restante já foi cumprido no período em que esteve internada a fazer reabilitação da dependência. “Cometi um grande erro. De longe, o pior erro da minha vida. Subestimei o quão destrutivo o álcool se tornou na minha vida”, assumiu.

Hope Solo foi denunciada às autoridades em Março quando estava “desmaiada ao volante” e com o carro ligado durante mais de uma hora, com os seus filhos gémeos, de dois anos, no banco de trás.

Ao sentir um forte odor a álcool, um agente da polícia tentou testar a antiga atleta, contudo Solo recusou-se a fazê-lo: uma análise ordenada pelo tribunal revelou que o nível de álcool no sangue era três vezes superior ao limite legal.

Segundo o seu advogado, na sentença o juiz deixou cair as acusações de abuso infantil e recusa de obediência às autoridades.

Ainda assim, e segundo relatam vários media norte-americanos, a campeã do Mundo em 2015 e bicampeã olímpica em 2008 e 2012 vai ter de passar por avaliações de dependência e concluir o tratamento recomendado.

Este é o segundo problema que Solo, de 40 anos, tem com a justiça, uma vez que em 2014 foi presa por agredir a sua meia-irmã e um sobrinho de 17 anos durante uma reunião familiar: o caso foi arquivado depois de alegar ter agido em legítima defesa.