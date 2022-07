Cláusulas de rescisão de futebolistas: até ao infinito e mais além

Pedri, Ansu Fati e Ronald Araújo são intransferíveis! Esta é a mensagem que o Barcelona enviou ao mundo quando estipulou as cláusulas de rescisão do médio espanhol e do avançado guineense naturalizado espanhol, ambos de 19 anos, e ainda do defesa uruguaio Ronald Araújo, de 23 anos, as mais altas da história, fixadas nuns estratosféricos mil milhões de euros (ME), quatro vezes o valor pago pelo sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan – membro da família real de Abu Dhabi e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos – quando comprou as acções do Manchester City ao antigo primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra.