Alison Brittain é a primeira mulher a liderar a Liga inglesa

Pela primeira vez na história, a Premier League vai ser presidida por uma mulher. Alison Brittain foi anunciada nesta terça-feira como nova líder do organismo de futebol inglês, tendo sido eleita por unanimidade pelos 20 clubes da primeira divisão.

Aos 57 anos, Brittain, que começou a carreira na banca e na hotelaria, vai suceder em 2023 a Peter McCormick, presidente interino desde Janeiro, depois da renúncia de Gary Hoffman.

Citada pela Premier League, a dirigente assumiu o “privilégio de poder ajudar a desenvolver planos para o futuro” no futebol inglês, uma área que diz ter “um tremendo impacto positivo nas comunidades”.

“Sou fã de futebol desde a infância e por isso estou absolutamente encantada por ser nomeada presidente da Premier League”, acrescentou.

Já Richard Masters, director-executivo do organismo, apontou que “Alison teve um impacto positivo em todas as organizações em que esteve”. E detalhou: “Ela tem um excelente histórico de negócios, dá vida a projectos com um estilo prático e é respeitada e apreciada em todos os sectores em que trabalhou”.