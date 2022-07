Terça na TV: aparições em estreia entre crimes, golpadas e princesas

CINEMA

Ex Machina

AXN, 00h53

Alex Garland, autor do romance A Praia, estreou-se na realização com este filme de ficção científica, oscarizado pelos efeitos visuais. O programador Caleb (Domhnall Gleeson) é premiado com uma semana no refúgio privado do patrão (Oscar Isaac). Quando lá chega, percebe que está ali como cobaia, para interagir com um robô no corpo de uma atraente figura feminina (Alicia Vikander).

Golpada Americana

Hollywood, 1h15

Ganhou três Globos de Ouro, outros tantos BAFTA e esteve nomeado para dez Óscares. Com realização de David O. Russell, que escreve o argumento com Eric Warren Singer, é uma comédia negra que reinventa a verdadeira história de Melvin Weinberg, um célebre vigarista sedutor. Amy Adams, Jennifer Lawrence, Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner e Robert DeNiro integram o elenco.

A Troca das Princesas

RTP1, 1h28

Baseado no romance homónimo de Chantal Thomas, um filme histórico de Marc Dugain sobre a troca das princesas orquestrada em 1721 por Filipe II, Duque d’Orleães e conhecido como Regente de França. Foi nomeado para o César de melhor filme estrangeiro.

SÉRIE

Crimes Submersos

RTP1, 00h20

Da primeira co-produção entre a estação pública portuguesa e a espanhola RTVE nasceu esta série policial em oito episódios, que a RTP1 repõe diariamente a partir de hoje. Tudo começa quando são encontrados dois esqueletos numa pequena povoação espanhola que estava submersa pelas águas de uma barragem mas foi posta a descoberto pela seca intensa. Esses restos mortais, onde são detectados ferimentos de bala, desencadeiam investigações dos dois lados da fronteira e o cruzamento dos destinos de duas famílias. A realização é de Joaquín Llamas, também co-autor do guião, com Miguel Sáez. O elenco é composto por Marco D’Almeida, Elena Rivera, Guilherme Filipe, Margarida Marinho, Miryam Gallego, Rodolfo Sancho, Miguel Ángel Muñoz e Soraia Chaves, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Madagáscar - As Aparições de Nossa Senhora de Anosivolakely

RTP2, 15h56

Estreia. Armand Isnard filma o alcance da fé cristã em Madagáscar. O foco principal está na devoção à virgem que, crêem habitantes e milhares de peregrinos, ali apareceu a um agricultor, por 13 vezes, entre 1990 e 2000. Mas o plano abre-se à história do país insular africano, desde a chegada dos primeiros missionários.

L’Étincelle

TVCine Edition, 22h

O especial Documentários Premiados prossegue com este trabalho de Antoine Harari e Valeria Mazzucchi, a que o DocLisboa atribuiu uma menção honrosa do prémio para novos talentos. É a história da comunidade de ambientalistas que, para impedir a construção de um novo aeroporto francês, ocupou uma “zona a defender” em Notre-Dame-des-Landes. Ali permaneceram mesmo depois do cancelamento do projecto, fazendo face a várias acções de despejo e demolição, que envolveram confrontos com contingentes policiais desmesurados.

Dentro do Casa 8

RTP2, 22h55

O processo de feitura do livro conceptual CA8A (leia-se Casa 8), de Margarida Rodrigues, é documentado num filme realizado pela própria fotógrafa (que também participa) e por Nuno A. Rocha. “É um tratado visual sobre sexualidade”, explica, “ou, como eu gosto de lhe chamar, um estudo escopofílico sobre pornografia espiritual”. Sara Ribeiro, Isabel Abreu, Rui Reininho, Ivo Canelas, Ariel Bohmen e David Mesquita estão entre os muitos artistas e modelos participantes no registo, recolhido entre 2014 e 2017.

INFANTIL

Sammy 2 (V. Port.)

Panda, 17h30

O canal assinala o Dia dos Avós com a exibição da sequela de As Aventuras de Sammy - A Passagem Secreta. As tartaruguinhas do primeiro filme cresceram e já são avós. Os sarilhos começam quando se distraem e são levados para um aquário no Dubai. Felizmente, os netinhos também têm no sangue a coragem e o espírito de aventura que os poderão salvar do cativeiro.