Fogo em Silves corta IC1 e A2. Habitantes retirados por precaução

Mais de 400 operacionais apoiados por oito aeronaves combatem um incêndio numa zona de mato da freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, no Algarve. A dificuldade que os bombeiros estão a ter no combate já levou à retirada de habitantes de várias povoações na zona por precaução e ao corte do Itinerário Complementar 1 e da auto-estrada A2.

O fogo, que deflagrou por volta das 13h, está a evoluir em duas frentes, perto da localidade do Fica Bem, “numa zona de mato e com muitas linhas eléctricas de média tensão, o que dificulta a intervenção dos meios aéreos”, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a fonte, “face à progressão das chamas”, a Protecção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

“Além do relevo do terreno, os bombeiros debatem-se também com a falta de acessos, o vento e a vegetação em stress [hídrico] devido à seca que tem assolado a região”, apontou.

A auto-estrada A2 já foi cortada ao trânsito por precaução, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, estando fechada nos dois sentidos, entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro).

Também o Itinerário Complementar (IC) 1 está cortado entre as mesmas localidades. Fonte do Comando Territorial de Faro da GNR disse à Lusa que os condutores que viajam no sentido Norte/Sul, “podem efectuar o desvio no IP2 em direcção a Castro Verde, seguindo depois pela Estrada Nacional 2 em direcção ao Algarve”.

De acordo com os dados disponibilizados no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, às 19h39, estavam envolvidos no combate às chamas 419 operacionais, a maioria dos quais bombeiros de diversas corporações do Algarve e do Alentejo, além de equipas de sapadores florestais, da GNR, com o apoio de 144 viaturas e oito aeronaves.

Segundo a última actualização feita pela Protecção Civil, divulgada às 19h no seu site, este incêndio é considerado uma das “ocorrências importantes” do dia. ​As duas outras são em Vila Real e em Coimbra.

O distrito de Faro está hoje em alerta vermelho de risco de incêndio devido ao vento e às altas temperaturas.