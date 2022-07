A Santa Casa tem 40 mil euros para apoiar projectos sustentáveis

Arranca no final de Setembro mais uma edição do Rise for Impact, um programa de investimento de projectos de inovação social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Com 40 mil euros disponíveis, a nova edição pretende apoiar ideias que promovam soluções para problemas socioambientais listados nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

O foco do programa são “jovens recém-licenciados à procura do primeiro emprego”, bem como empreendedores com experiência prévia, lê-se no regulamento do concurso. As candidaturas já estão abertas e podem concorrer ao programa duplas empreendedoras que tenham um projecto em desenvolvimento ou uma startup “que apresente uma componente de inovação”.

Trinta ideias vão ser seleccionadas para participar num programa de treino intensivo com aulas de empreendedorismo. Ao fim desta fase, dez duplas serão classificadas para a segunda fase do concurso, na qual receberão uma bolsa mensal de 691,70 euros, além de formações, workshops e sessões de mentoria. O anúncio dos projectos finalistas, em Dezembro, será acompanhado de um prémio de 1500 euros.

“O culminar desta edição acontece em Maio de 2023, onde serão decididos os vencedores e atribuído um prémio de três mil euros para o primeiro classificado, dois mil euros para o segundo e mil euros para o terceiro”, destaca o comunicado da entidade.

As inscrições para o Rise for Impact podem ser feitas através do site até 15 de Setembro.

