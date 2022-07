Renault Arkana ganha potência sem ver consumos disparar

Um ano depois do lançamento daquele que foi um dos primeiros SUV entre as marcas generalistas a adoptar trejeitos de coupé , o Arkana está mais afoito, com mecânica TCe 160.

Foi para conquistar um perfil de cliente que tanto se apaixonou pelo formato de SUV como não dispensa o lado mais emocional da condução que a Renault pensou o Arkana, capaz de enfrentar duros estradões, como pudemos comprovar pela serra da Arrábida, muito graças a uma altura ao solo de 20cm, ao mesmo tempo que se mostra peixe na água quando levado para o asfalto, proporcionando uma boa aerodinâmica graças à linha de tejadilho descendente a partir do pilar C.

O traço aerodinâmico é ainda mais evidente agora que chega servido por uma mecânica a gasolina de 1,3 litros mild-hybrid de 158cv, apoiada num pequeno motor de arranque/gerador e uma bateria de iões de lítio de 12v. O resultado é um binário máximo de 270 Nm logo às 1800 rpm, para uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos e uma velocidade máxima de 205 km/h — para referência, o TCe 140 atinge a mesma velocidade, mas leva mais 1,6 segundos a atingir a marca dos 100 km/h, o que pode fazer a diferença num momento de maior aflição ou numa ultrapassagem mais apertada.

No entanto, a marca destaca o facto de não ser o facto de se exibir mais expedito que chega penalizado nos consumos e nas emissões. De acordo com a homologação WLTP, o consumo do Arkana TCe 160 EDC é exactamente o mesmo da versão de 140cv: 5,8 l/100km. Já nas emissões de CO2, a diferença é de apenas um grama por cada quilómetro.

Isso deve-se, claro, à existência do sistema de hibridização suave, mas também à caixa automática de dupla embraiagem EDC de sete velocidades, que inclui a tecnologia Sailing Stop. Significa isto que, de cada vez que são seleccionados os programas My Sense ou Eco, haverá um aproveitamento da energia nas travagens, ao mesmo tempo que desliga o motor em fases de desaceleração, entre os 30 e os 140 km/h.

Mas, em estradas alcatroadas ou em auto-estrada, serão os outros modos de condução — Comfort ou Sport — que mais adeptos conquistarão, com a motorização a desenvolver e a gerir a potência de forma a tornar a condução mais emocional. Sendo que, não obstante os 20cm de distância ao solo, o Arkana não se sente cambaleante, oferecendo uma estabilidade que é garante de uma condução que se sente segura.

E, por falar em segurança, o Renault Arkana beneficia ainda de ter sido premiado com as cinco estrelas Euro NCAP, do organismo que avalia a segurança dos automóveis comercializados na Europa, incluindo zonas deformáveis, um eixo traseiro trabalhado para melhorar o desempenho em curva e um pacote que inclui 12 assistentes à condução.

Mas, sublinha a Renault, embora essas cinco estrelas sejam importantes, sobretudo pela vertente familiar de um SUV, é cada vez mais relevante esclarecer o processo de atribuição desta classificação, aludindo às zero estrelas do Renault Zoe, numa altura em que a segurança começa a ser cada vez mais associada à tecnologia disponível. E o Zoe tinha tido cinco estrelas em 2013. Problema: a actualização em 2020, que mereceu uma nova avaliação, trouxe melhorias no motor e na bateria (e respectiva autonomia), mas nenhuma novidade nos assistentes à condução.

O Renault Arkana TCe 160 EDC é comercializado desde 35.880€, no nível de equipamento Intense; a versão R.S. Line é proposta a partir de 38.630€.