UE sem margem de erro para a aprovação da proposta de corte de 15% no consumo de gás

Descritos como uma “missão impossível”, os esforços da presidência checa para fechar um acordo político, que permita aprovar a proposta da Comissão Europeia para um “Inverno seguro” do ponto de vista energético, conciliando as posições dos países que recusam reduzir o seu consumo de gás em 15% e dos que procuram assegurar a solidariedade dos seus parceiros para enfrentar o previsível corte do fornecimento da Rússia, pareciam esta segunda-feira estar bem encaminhados antes da crucial votação marcada para a reunião extraordinária do Conselho da Energia da União Europeia, em Bruxelas.