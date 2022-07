Ryanair com lucro trimestral de 170 milhões de euros

A companhia aérea irlandesa Ryanair obteve um lucro de 170 milhões de euros entre Abril e Junho (o primeiro trimestre do ano fiscal da empresa), recuperando do prejuízo de 273 milhões de euros que registou no mesmo período de 2021, marcado pelas restrições da pandemia de covid-19.

Os resultados trimestrais foram anunciados ao mercado nesta segunda-feira de manhã.

A companhia aérea de baixo custo refere ter registado por um “forte” crescimento no tráfego de passageiros. De Abril a Junho, transportou 45,5 milhões de passageiros, mais 461% do que em 2021.

O volume de negócios aumentou 602% em termos homólogos, ao atingir 2600 milhões de euros, o que compara com um valor de 370 milhões no período homólogo do no fiscal anterior.

Daquele total, 582 milhões correspondem a operações de Itália e 466 milhões de euros a Espanha, os dois principais mercados europeus da transportadora; o Reino Unido representou 379,1 milhões de euros; a Irlanda 152,2 milhões; e os restantes mercados europeus 1021,4 milhões.

Na nota de apresentação de resultados, a empresa refere que, depois da recuperação da actividade área na Primavera deste ano, celebrou acordos com os sindicatos que “representam mais de 80%” dos pilotos da companhia e “cerca de 70%” dos tripulantes de cabine, para a reposição dos “cortes salariais previamente acordados”.

Depois de uma série de greves em vários países da Europa, em particular em Espanha e França, a empresa anunciou na semana passada ter chegado a um acordo com os sindicatos dos pilotos espanhóis e franceses para acelerar a reposição salarial e melhorar as condições salariais “a pagar em cada ano, até Março de 2027”.