Jogadores do FC Porto castigados por insultos ao Benfica

Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio, jogadores do FC Porto, foram castigados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo de suspensão.

O motivo do castigo foi o processo movido pelo Benfica após um vídeo no qual os jogadores portistas entoavam nas redes sociais cânticos de ofensa ao clube “encarnado”, na noite dos festejos do título nacional do FC Porto, em Maio. Cada jogador pagará ainda 510 euros de multa.

O CD da FPF justifica o castigo como “injúrias e ofensas à reputação”, motivo semelhante ao que ditou uma multa de 15.300 euros ao FC Porto.

Esta decisão, sendo passível de recurso, não garante desde já que os jogadores fiquem fora da Supertaça agendada para o próximo sábado, frente ao Tondela. O único que ficará certamente na bancada é Otávio, a contas com um castigo referente ao FC Porto-Sporting.