Duplantis bate (outra vez) recorde na vara no último dia dos mundiais de atletismo

Atleta de 22 anos conseguiu o primeiro ouro em mundiais ao bater pela quinta-vez o recorde do mundo de salto com vara, desta vez ultrapassando a fasquia dos 6,21 metros. Nigeriana Tobi Amusan também estabeleceu novo recorde do mundo nas semifinais dos 100 metros barreiras.

Na última prova dos Mundiais de atletismo, o sueco Armand Duplantis bateu esta madrugada o recorde do mundo do salto com vara, o segundo máximo do dia, depois do inesperado recorde da nigeriana Tobi Amusan nos 100 metros barreiras.

Mesmo no fecho do programa da 10.ª e última jornada destes campeonatos que decorreram em Eugene, Duplantis não gorou as expectativas e acrescentou um centímetro ao recorde. Aos 22 anos, parece cada vez mais claro que não há limites para o saltador, filho de pai norte-americano e mãe sueca, que optou por competir pela Suécia.

Acima de seis metros só estava Duplantis em prova. Depois de um salto intermédio a 6,06 metros, mandou a fasquia subir para 6,21 metros, recorde do mundo, que passou à segunda tentativa.

A anterior marca também era do “Mondo”, como é conhecido: os 6,20 metros com que este ano se sagrou campeão do mundo em pista coberta, em Belgrado. Eram também seus os três recordes anteriores. A marca desta madrugada bate também o melhor registo ao ar livre, que lhe pertencia desde 30 de Junho, quando chegou aos 6,16 metros.

Duplantis bateu pela primeira vez o recorde do mundo em Fevereiro de 2020, com 6,17 metros que na altura destronaram os 6,16 metros do francês Renaud Lavillenie.

Chistopher Nilsen, o melhor dos norte-americanos, e o filipino Ernest John Obiena passaram 5,94 metros e ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Totalmente diferente foi a situação nos 100 metros barreiras, já que Tobi Amusan bateu o recorde, com 12,12 segundos, nas semifinais. Venceu na final, onde não era favorita, e só o vento irregular não permitiu a homologação do que seria novo recorde: correu em 12,06 segundos para chegar ao ouro.

Foi necessário recorrer aos milésimos de segundo para desempatar a prata da jamaicana Britany Anderson do bronze da porto-riquenha Jasmine Camacho-Quinn, campeã olímpica (12,23 para ambas).

Decatlo sem surpresas, estafetas com domínio norte-americano

Depois da inesperada lesão na véspera de Damion Warner, que liderava a competição, o decatlo fechou com mais lógica e consagrou o francês Kevin Meyer, a reconquistar o título de há cinco anos. Chegou aos 8816 pontos, contra 8701 do canadiano Pierce Lepage e 8676 do norte-americano Zachery Ziemek

Na última corrida individual masculina, os 5000 metros, o norueguês Jakob Ingebrigtsen fez melhor do que nos 1500 metros, em que foi segundo, e ganhou com 13m09,24s.

O campeão olímpico embalou muito forte na última meia volta, sem reacção à medida do queniano Jacob Krop, prata, e do ugandês Oscar Chelimo, bronze.

O guatemalteco Luis Grijalva terminou a prova num espectacular quarto lugar, ficando perto de dar a primeira medalha ao seu país. Grijalva entrou ilegalmente nos Estados Unidos, ainda bebé, e vive no Arizona, ao abrigo do programa de apoio às centenas de milhares de imigrantes sem documentos.

Os Estados Unidos venceram ambas as estafetas de 4x400 metros, em ambos os casos com boa vantagem.

No sector masculino, Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon e Champion Allison correram em 2m56,17s, mais de dois segundos à frente da Jamaica e da Bélgica.

Para a corrida feminina, os Estados Unidos fizeram alinhar uma equipa com especialistas de 200 metros e barreiras, composta por Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson e Sydney MacLaughlin. Venceram com uma marca de 3m17,79s, deixando a Jamaica e a Grã-Bretanha a três segundos.

O sucesso da estafeta norte-americana é extensível às atletas que correram na véspera as semifinais, o que significa que a veterana Allison Felix, que saiu por breves momentos da reforma para correr o acesso à final, chegou mesmo à sua 20.ª medalha em Campeonatos do Mundo.

Os 800 metros e o salto em comprimento do sector feminino terminaram também esta madrugada com o triunfo das principais favoritas.

Nos 800 metros, a norte-americana Athing Mu, campeã olímpica, triunfou com 1m56,30s. A britânica Kelly Hodgkinson foi segunda e a queniana Mary Moraa terceira.

No salto em comprimento, a campeã olímpica e mundial em título, a alemã Malaika Mihambo, começou com dois nulos e chegou a estar seriamente ameaçada de prosseguir em prova, mas saltou para o ouro com uma marca de 7,12 metros. Nos lugares imediatos do pódio ficaram a nigerina Ese Brume e a brasileira Letícia Melo.