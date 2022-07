Apesar da queda das criptomoedas, leiloeiras não desistem da febre dos NFT

Com o valor das criptomoedas em queda desde Novembro, as vendas e leilões de arte através de activos digitais também estão a passar por um mau bocado. Só que as grandes leiloeiras internacionais, como a Christie’s e a Phillips, que arrecadaram milhões de euros com “criptoarte” em 2021, dizem ao PÚBLICO que não vão desistir deste novo mercado que atrai “criptomilionários” – um público mais jovem, mais arrojado, que cria as suas fortunas a investir no mundo da blockchain (as bases de dados por detrás da bitcoin e de outras criptomoedas).