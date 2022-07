Segunda na TV: Pavarotti, Serviço de Urgência e uma semana inteira de Batman

CINEMA

Churchill

AXN Movies, 13h45

Com realização de Jonathan Teplitzky, um filme biográfico sobre um momento pouco conhecido da vida pessoal e política de Winston Churchill, passado nos dias que antecederam a Batalha da Normandia. Além de Brian Cox no papel titular, conta com Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell, Julian Wadham, Richard Durden e James Purefoy.

Batman

Hollywood, 21h30

A banda desenhada de Bob Kane adaptada ao cinema por Tim Burton. Os cenários reproduzem fielmente o ambiente gótico e sinistro de Gotham City. O herói do filme é Michael Keaton; o vilão, Jack Nicholson. A banda sonora é de Prince. Estreado em 1989, o filme foi um sucesso mundial e ganhou o Óscar de melhor direcção artística. Amanhã, à mesma hora, é emitida a sequela Batman Regressa, também de Burton. É o início de uma semana inteira de serões protagonizados pelo homem-morcego. Na quarta-feira, passa Batman para Sempre, de Joel Schumacher, com Val Kilmer atrás da máscara; na quinta, Batman & Robin, do mesmo realizador mas com George Clooney no fato do herói. Sexta, sábado e domingo estão reservados à trilogia assinada por Christopher Nolan e protagonizada por Christian Bale: Batman - O Início, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Renasce, respectivamente.

Longe da Terra Queimada

Cinemundo, 22h30

Quatro histórias conturbadas de três gerações: dois adolescentes mexicanos, Mariana (Jennifer Lawrence) e Santiago (JD Pardo), encontram o amor na trágica morte dos pais; Maria (Tessa La), uma menina sem mãe, vê a sua vida transformar-se para sempre no dia em que o pai sofre um acidente de viação; Sylvia (Charlize Theron), uma mulher perseguida pelo passado, procura a remissão de antigos pecados; e, finalmente, Nick (Joaquim de Almeida) e Gina (Kim Basinger) formam um casal cujo amor interdito é o ponto de partida de tudo o resto. Longe da Terra Queimada é um drama escrito e realizado pelo mexicano Guillermo Arriaga, colaborador e argumentista de Alejandro González Iñárritu em Babel e 21 Gramas.

SÉRIE

Serviço de Urgência

Fox Life, 11h10

Começa, com episódio duplo, a quarta temporada da série-rainha do ramo médico. Criada por Michael Crichton e estreada em 1994, está a ser reposta na totalidade pelo Fox Life – e a (re)conquistar fãs no processo. É nesta fornada de episódios que Alex Kingston entra em cena, no papel de Elizabeth Corday, uma cirurgiã inglesa recém-chegada ao County General Hospital de Chicago. Contracena com George Clooney, Anthony Edwards, Noah Wyle, Julianna Margulies e Eriq La Salle, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Joanna Lumley: Aventura Transiberiana

RTP2, 20h40

A actriz de Absolutamente Fabulosas e O Lobo de Wall Street, também conhecida como activista, embarca em mais uma jornada com um cunho pessoal e um interesse por “tesouros” menos conhecidos, desta vez a bordo do icónico Expresso Transiberiano. Pela frente tem mais de 9000 quilómetros, com partida em Hong Kong, chegada a Moscovo e paragens como o Deserto de Gobi, o lago siberiano Baikal ou a cidade russa de Yekaterinburg. São três episódios, para seguir até quarta-feira.

American Monster

ID, 22h

Novos episódios da série focada em dissecar o historial de assassinos improváveis – muitas vezes, a pessoa mais pacata da vizinhança. O seu passado é vasculhado em busca de pistas que pudessem deixar adivinhar o desfecho fatal. À medida que o crime é descrito, esse passado é exposto, numa combinação de registos de videovigilância, gravações caseiras e reconstituições.

Pavarotti

RTP2, 22h56

Ron Howard, realizador de filmes como Apollo 13, Uma Mente Brilhante ou Frost/Nixon, assina este documentário biográfico sobre o famoso tenor italiano Luciano Pavarotti (1935-2007). Conhecido por ter levado a ópera ao povo, fez duetos com artistas das mais diversas esferas musicais, entre eles Frank Sinatra, Anastacia, James Brown, Simon Le Bon, Elton John, Queen, Mariah Carey, U2, Roberto Carlos, Liza Minelli e Montserrat Caballé.