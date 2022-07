A água que se perde na rede de distribuição do Algarve dá para regar 40 campos de golfe

As barragens ainda têm água suficiente para assegurar o Verão turístico mas o resto do ano é uma incógnita. O principal aquífero da região - Querença-Silves - recebe nota “medíocre” na avaliação da Administração Hidrográfica.

O turismo, considerado o “tractor da economia” do Algarve, pretende reutilizar as águas residuais para regar golfes e espaços públicos. A medida, várias vezes anunciada, é pouco mais do que uma “gota de água” do volume que poderia ser reaproveitado: apenas está previsto, até final do ano, utilizar 8% dos efluentes tratados. Enquanto isso, a quantidade de água potável que se perde nas fugas das redes de distribuição dava para regar todos os golfes que existem na região: 40 campos, que consomem cerca 13 milhões de metros cúbicos/ano