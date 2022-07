PRR cria 642 novas vagas no ensino superior, mais de metade em Lisboa e Porto

Concurso nacional de acesso, que começa esta segunda-feira, tem a maior oferta de sempre, com 53.640 vagas. Há 25 cursos financiados por Bruxelas em áreas de Tecnologias, Engenharias e Artes.

O concurso nacional de acesso ao ensino superior, que começa esta segunda-feira, terá 25 novos cursos, com um total de 642 vagas, criados por via de um financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas não é só a “bazuca” a fazer crescer a oferta das universidades e politécnicos, que têm um reforço de quase 1400 vagas para o próximo ano lectivo.