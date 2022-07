As catástrofes naturais são experiências muito stressantes e potencialmente traumáticas

As situações traumáticas representam uma experiência emocional intensa que afeta a saúde mental e física das pessoas atingidas e dos trabalhadores envolvidos na sua resolução, como os bombeiros e os profissionais de saúde.

Ao longo do nosso desenvolvimento, estamos sujeitos a viver situações adversas, ou mesmo um evento traumático, que provoca grande sofrimento em consequência da exposição a situações que sentimos como ameaçadoras do nosso bem-estar. Estes acontecimentos podem incluir as mais variadas formas — violência, desastres, doença grave ou morte, guerra ou catástrofes (incêndios, furacões) — e afetam cada vez mais pessoas em todo o mundo, acentuando condições económicas e sociais, em muitos casos, já de si precárias.

Portugal, por exemplo, enfrentou temperaturas elevadíssimas e sem precedentes na semana passada, colocando os mapas de risco de incêndio no vermelho, com fogos sem controlo que se alastraram e causaram destruição. Morreram pessoas e animais e perdeu-se muito em bens materiais, causando, naturalmente, muito sofrimento psicológico e, para alguns, potencialmente traumático.

As situações traumáticas representam uma experiência emocional intensa que afeta a saúde mental e física das pessoas atingidas e dos trabalhadores envolvidos na sua resolução, como os bombeiros e os profissionais de saúde. Estes episódios podem acontecer apenas uma vez ou de forma continuada, como é o caso da violência doméstica, envolvem experiências de muito stress e um forte sentimento de insegurança, ameaça, choque, abandono e falta de controlo.

Trata-se de uma situação debilitante que acarreta desorganização mental e cujos efeitos podem surgir no imediato ou passados semanas ou meses do acontecimento. Cada um reage a uma experiência deste tipo de forma distinta, mesmo aqueles que passaram pela mesma situação no mesmo momento. Uma pessoa pode ficar apática e sem capacidade de reação, enquanto outra, perante o mesmo episódio, pode tornar-se frenética.

Passado dias ou semanas, é natural surgirem sentimentos e pensamentos de culpa, arrependimento, medo, vergonha, ansiedade, insegurança, desânimo, raiva, dificuldade de concentração, confusão e um estado de constante alerta a tudo o que acontece ou preocupação excessiva com o que pode acontecer. Também é comum surgirem dificuldades de lidar com coisas simples do dia-a-dia, evitar coisas ou situações que lembrem o incidente e sintomas físicos como cansaço, dores abdominais, perda de apetite, pesadelos ou outros problemas de sono.

As lembranças e a re-experiência da situação traumática pode ser mais, ou menos intensa e, em alguns casos, é como se estivesse a acontecer novamente. Para quem tem dificuldade de lidar com as emoções intensas e tem uma percepção negativa de si próprio em relação à capacidade de tolerar os estados emocionais negativos, pode surgir inclinação ao consumo de álcool ou drogas e pensamentos ou tendência suicida.

A procura de ajuda profissional de psicólogos e psiquiatras para lidar com o sofrimento excessivo causado pela catástrofe e para ajudar a recuperar o seu bem-estar físico e psicológico é essencial se as reações intensas permanecerem ou se agravarem e se a pessoa não conseguir voltar ao seu funcionamento diário habitual. Neste último caso, a falta de ajuda pode potenciar o surgimento de um problema de saúde psicológica chamado Perturbação de Stress Pós-traumático que requer tratamento especializado.

Parte da intervenção psicológica passa por fornecer informação sobre as experiências individuais das pessoas depois do trauma, legitimando o sofrimento que emerge dessas situações e criando oportunidade para a redução da culpa e aceitação da dor que é muitas vezes invisível a quem não a sente. Estas pessoas precisam de compreender que o impacte da experiência de uma situação traumática pode ser incapacitante, mas que não é uma limitação para toda a sua vida, dado que os sentimentos e pensamentos intensos tendem a reduzir com o tempo.

Uma atenção especial deve ser dada às crianças e aos adolescentes, por se encontrarem num período em que a individualidade está a ser desenvolvida e os danos poderem repercutir-se a curto/médio prazo e também na vida adulta. É comum apresentarem medo da separação dos pais, dificuldades de sono, irritação e alterações temporárias das rotinas.

Em caso de necessidade, procure ajuda de um profissional especializado ou contacte a linha SNS 24 - 808 24 24 24.

