Drave, ir e voltar a um Portugal de outros tempos

A mente – sabe Deus qual – que se lembrou da expressão “onde Judas perdeu as botas” para classificar um ponto remoto e longínquo no mapa estaria certamente a pensar em terras assim. Que não levem a mal as gentes de Arouca, porque para quem ia a fugir da cidade, como nós, Regoufe e Drave eram mesmo aquilo que procurávamos. Fica a garantia: sobranceria zero da nossa parte. Regoufe e Drave são, em muitos aspectos, pequenos paraísos de beleza, paz e ancestralidade. Ao título – PR14 – do trilho pedonal que conduz a Drave acrescenta-se o rótulo Aldeia Mágica. Não é por acaso, embora sabendo que é também um truque de marketing.