Sydney McLaughlin continua a superar todos os limites

Será, muito provavelmente, a vencedora de uma medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de atletismo menos efusiva, mas dificilmente Sydney McLaughlin deixará de ser a principal estrela da competição de 2022. Em Eugene, na costa Oeste dos Estados Unidos, a atleta norte-americana de 22 anos era a principal favorita a vencer os 400 metros barreiras, mas McLaughlin não se ficou pela vitória: retirou 73 centésimos à anterior melhor marca mundial, baixou pela primeira vez dos 51 segundos (50,68s) e continuou a superar todos os limites – a atleta de Nova Jersey estabeleceu recordes mundiais em todos os escalões desde os 14 anos.

Após cortar a meta com uma larga vantagem (1m59s) sobre a promissora neerlandesa Femke Bol, que conquistou a medalha de prata superando a vice-campeão olímpica Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin olhou para a marca que tinha acabado de conseguir e sentou-se na pista. Perante o espanto de espectadores e adversárias por, pela primeira vez, a fasquia dos 51 segundos ter sido quebrada, a norte-americana ficou largos minutos quase sem festejar.

McLaughlin, no entanto, tinha acabado de fazer história em Eugene e Sebastian Coe, presidente da federação internacional, reforçou o feito da atleta quando lhe entregou a medalha de ouro e um bónus pela proeza: “São os melhores 100 mil [dólares] que gastei hoje”, gracejou.

Como todos que tinham assistido à última prova do oitavo dia do Mundial, Coe ficou rendido a (mais) uma prestação espectacular da americana de 22 anos, algo que começa a tornar-se rotina para McLaughlin.

Filha de um semifinalista olímpico nos 400 metros em Los Angeles 84 (Willie McLaughlin) e de Mary McLaughlin, que também esteve ligada ao atletismo como corredora, Sydney desde cedo começou a bater recordes nos escalões em que competia e, para quem bateu por quatro vezes o recorde mundial nas duas últimas épocas - qualificações para os Jogos Olímpicos; Jogos Olímpicos; qualificações para o Mundial; e agora no Mundial - a fasquia dos 50 segundos já parece ser curta. “Sempre pensei que 50 era possível. Depois desta corrida, acho que 49 é possível – para a Sydney”, disse no final Dalilah Muhammad, medalha de bronze.

Nas outras três finais do dia na pista - 400 metros masculinos e femininos e o lançamento do disco feminino – também não houve surpresas. Nos 400 masculinos, Michael Norman garantiu o seu primeiro grande título, com 44,29 segundos; enquanto no sector feminino, Shaunae Miller-Uibo sagrou-se campeã com 49,11 segundos.

Kelsey-Lee Barber, da Austrália, segurou o seu título mo lançamento do dardo, onde superou a concorrência com uma margem confortável, após lançar a 66,91 metros. A prata foi para Kara Winger, dos Estados Unidos, e o bronze para a japonesa Haruka Kitaguchi.