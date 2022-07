Artists at Risk: “Ninguém está interessado em mostrar espectáculos russos, mesmo de artistas que façam parte da oposição”

Uma ONG com sede em Helsínquia socorre artistas de zonas afectadas pela guerra ou dissidentes políticos através de um programa de residências. Na Artists at Risk, uma pianista ucraniana que fugiu dos bombardeamentos de Kiev cruza-se com um dramaturgo russo que abandonou Moscovo em oposição à guerra. A vida de ambos só à superfície é idêntica: a primeira beneficia da onda de solidariedade em relação à Ucrânia; o segundo diz que é impossível ser-se russo neste momento.