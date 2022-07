Nome Ameal Solo Único 2020

Produtor Esporão (Quinta do Ameal, Refoios do Lima)

Castas Loureiro

Região Vinhos Verdes

Grau alcoólico 11,5 por cento

Preço (euros) 14,99 (adegga.com)

Pontuação 92

Autor Manuel Carvalho