Rui Moreira quer Sá Carneiro na solução para novo aeroporto de Lisboa

Autarca portuense revela que abordou a opção do aeroporto com o primeiro-ministro e o ministro das Infra-estruturas.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e da Rádio Renascença, Rui Moreira assume ter conversado com António Costa e Pedro Nuno Santos sobre o novo aeroporto de Lisboa e defende que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na cidade do Porto, deve ser mais aproveitado, desde logo porque tem capacidade instalada.