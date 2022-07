O ano político em dez perguntas e 30 respostas

O podcast Poder Público debruça-se sobre os assuntos da semana política. Siga-nos no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, ou outras aplicações para podcasts.

Esta foi a semana do debate do Estado da Nação e este é o último podcast Poder Público antes de irmos de férias. Por isso, esta é também a nossa oportunidade para fazer um balanço deste último ano político. Não há dúvida que o grande feito de António Costa neste ano que passou foi uma conquista histórica de maioria absoluta para o PS. Mas há mais questões, na verdade, são dez as perguntas antes de irmos de férias. É uma espécie de Raio X ao país político numa dezena de pontos.

