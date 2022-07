Todas as estrelas Michelin

Maria de Lurdes Modesto partiu para a eternidade aos 92 anos de idade. A bejense é uma referência da cozinha mundial. A autora da Grande Enciclopédia da Cozinha inaugurou o “live cooking” em Portugal. Quando tanto se fala em consumir vegetais, Cozinhar com Vegetais é de leitura recomendada. Do seu talento e arte serviu Cozinha Tradicional Portuguesa, considerado o livro de culinária com maior sucesso de vendas na pátria lusa. Maria de Lurdes Modesto fez da modéstia caminho de luz, fazendo o sal parecer doce. As suas mãos valem todas as estrelas Michelin.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Ainda os incêndios

Despedia-se com amizade o Eng.º Sousa Veloso quando acabava os seus programas na TV, única a preto e branco, “TV Rural”. Comunicava bem. Quantas vezes o ouvi falar da importância do inventário das propriedades e do emparcelamento para se gerir melhor a exploração agrícola e florestal.

Passaram muitos anos. Hoje são tantas as autoridades mais os canais da televisão, todos ao mesmo tempo a dar-nos imagens de fogos. Os enviados especiais a “encher chouriços”. Quando não há imagens de hoje, vão para o ar as de ontem. Também serve. Toda a gente dá palpites e o resultado está aí.

Estou cheio. Procura-se um culpado. Só as Finanças estão em silêncio. Será que os donos dos terrenos, muitos deles indivisos, se não pagassem IMI deles fariam o seu registo espontaneamente? Quem sabe? Eu não percebo nada disto, mas, porque não experimentar?

José Rebelo, Caparica

Descubra as diferenças!

Como preciso de registar o meu testamento vital num ACES (Agrupamento de Centros de Saúde), registo que terá que ser previamente agendado, fui procurar como o fazer no ACES da minha área, Cascais. Este agrupamento só indica um telefone para o efeito e tentei ser atendido durante uma hora e quatro minutos, após 65 tentativas de ligação consecutivas, dado que as chamadas caíam automaticamente ao fim de algum tempo. Não consegui. Nunca ninguém atendeu do outro lado. Desconheço se o ACES Cascais tem um telefone para contacto público mas que serve apenas como decoração.

Cansado e farto de tentar agendar no “meu” ACES, fui procurar outros onde pudesse ter mais sorte e, logo ao lado, em Oeiras, o respectivo ACES disponibilizava um endereço de e-mail para o efeito. Enviei uma mensagem e, minutos depois, tive resposta a agendar a data para fazer aquele registo. Serviço impecável!

Por que é que, em Portugal, umas entidades públicas funcionam bem e outras, com exactamente as mesmas funções, não o fazem? É de propósito ou é só incompetência natural?

Jorge Mónica, Parede

Plano de drenagem de Lisboa

Para além da magnitude dos trabalhos e transtornos para a população, o Estado vai dispor de 250 milhões, para lançar no mar uma considerável quantidade de água. Isto, num país em seca crescente e num mundo em que se travam guerras pela posse deste bem.

Lisboa inunda porque a impermeabilização impensada e irresponsável do solo impossibilita nele a infiltração das águas. Sendo a urbanização a sua causadora, deverá ser o promotor a assegurar a permeabilidade de substituição, construindo furos de infiltração que impeçam o engrossamento das ribeiras e promovam a manutenção da toalha freática.

Na sessão da consulta pública deste projecto, este caminho foi considerado válido e a explorar, pelos técnicos presentes. Explicaram, no entanto, que os compromissos estavam tomados. Que significa tudo isto?

Por aqui me fico. Não sem apelar aos velhos paisagistas meus amigos e mais sabedores do que eu, no sentido de abrirem um debate público sobre este desastre preparado antes do leite derramado.

Filipe Mário Lopes, Lisboa

Maldita Fundação Berardo

Acabamos de saber que o Governo acaba de extinguir a Fundação Berardo, pelo que deveríamos rejubilar com tal atitude. Mas quê, não é caso para tal? Nós explicamos: a referida instituição foi criada em 1988, para quê não sabemos lá muito bem, mas desconfiamos, tendo em conta o que viemos a saber de toda a “honestidade” do seu “filantropo” dono. Todavia, sabemos também que a dita instituição de “solidariedade berardal” sempre deu lucros, e que lucros! O seu anterior lucro, aos resultados ora apresentados, foi de 102 milhões de euros positivos. E agora, que o Governo a chamou a si? Arregalem bem os olhos e sentem-se para não desmaiarem: a maldita fundação apresentou um prejuízo de 245 milhões. Como assim? Quem vai pagar a factura?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A batota dos rankings

De há alguns anos a esta parte implementou-se o ranking das escolas – comparar o ensino público com a escola privada. Querer comparar performances de alunos filhos da elite e de ministros, que têm tudo e todas as condições objectivas e subjectivas, com os estudantes de origem operária, que nem a privacidade de um quarto só para si têm para estudar, e cujos pais não têm estofo académico para os acompanhar, é batotice. É querer colocar no mesmo patamar o comparável com o incomparável! Quem beneficia com este ranking viciado à partida? As escolas privadas, que têm larga publicidade – de borla!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas