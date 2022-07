Joe Biden infectado com covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo à covid-19 na manhã desta quinta-feira. Segundo comunicado da Casa Branca, apresenta sintomas ligeiros e deverá continuar a “desempenhar plenamente todas as suas funções”, esclareceu a porta-voz Karine Jean-Pierre.

Ficará em isolamento na sua residência oficial até testar negativo, já que o protocolo da Casa Branca vai além das directrizes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças para a população norte-americana. “Tem estado em contacto com membros do pessoal da Casa Branca durante esta manhã, por telefone, e participará nas reuniões planeadas” através do Zoom, esclareceu o comunicado.

Joe Biden, de 79 anos, está a tomar Paxlovid, o antiviral da Pfizer que tem mostrado ser eficaz no tratamento da covid-19, evitando internamentos. O chefe de Estado tem a vacinação contra a doença completa e duas doses de reforço.

Segundo o médico do Presidente, Kevin O'Connor, Biden sente algum cansaço e tem tosse seca, mas “deverá responder favoravelmente” à doença, tendo em conta o esquema de vacinação completo.

Infecções duplicaram em seis semanas

Em todo o mundo, uma nova linhagem da variante Ómicron está a fazer aumentar os casos de infecção. Só nas últimas seis semanas, o número de infecções a nível global duplicou: de três milhões semanais para seis milhões, segundo alertou a Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta quarta-feira.

“Um aumento de casos de infecção significa que pode haver mais hospitalizações e mais mortes nas próximas semanas”, afirmou o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa, a partir de Genebra.

A responsável deverá ser a linhagem BA.5 da variante Ómicron, “a mais contagiosa conhecida” desde o início da pandemia, em Março de 2020, esclareceu o director-geral da organização.

O teste positivo de Joe Biden, assim como de vários congressistas nas últimas semanas, chega numa altura em que o número de novas infecções dispara também nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a média de casos diários no país ultrapassou os 129 mil. A tendência de crescimento também se verifica quanto aos internamentos e mortes (cerca de 430 por dia).