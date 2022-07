Draghi confirma demissão

Depois de “um dia de loucura”, nas palavras do líder do centro-esquerda, Enrico Letta, Mario Draghi apresentou a demissão ao Presidente esta quinta-feira, exactamente uma semana depois de o ter feito pela primeira vez, quando Sergio Mattarella a rejeitou e o convenceu a ir ao Parlamento “esclarecer” a situação política. Após uma semana turbulenta, a coligação que apoiou este governo de “unidade nacional” está enterrada.

“Tendo em conta o voto expresso ontem à noite no Senado peço para suspender a sessão porque estou a ir ao encontro do Presidente da República comunicar a minha determinação”, afirmou o ainda chefe de Governo na sua intervenção na Câmara dos Deputados. A sessão da câmara, onde esta quinta-feira estava prevista a votação de uma moção de confiança ao executivo liderado por Draghi desde Fevereiro de 2021, ficou suspensa até às 12h locais (menos uma hora em Portugal continental).

“O Governo mantém-se em funções para a gestão dos assuntos correntes”, informou a presidência depois da audiência de Draghi, acrescentando que, de acordo com a Constituição, o chefe de Estado receberá durante a tarde os presidentes das duas câmaras do Parlamento: Roberto Fico (Movimento 5 Estrelas), da Câmara dos Deputados, e Maria Elisabetta Casellati (Força Itália), do Senado. Em seguida, Mattarella falará ao país.

“Às vezes, até o coração dos banqueiros bate…”, disse o ex-governador do Banco Central Europeu aos deputados, numa referência à piada sobre o coração “nunca usado” dos banqueiros que o próprio contou recentemente num encontro com os jornalistas estrangeiros sediados em Roma. Em seguida, agradeceu aos deputados e ouviu muitos aplausos vindos das bancadas do centro-esquerda.

Depois de ter apresentado uma primeira vez a sua demissão, quando o 5 Estrelas recusou votar uma proposta de lei acompanhada de um voto de confiança, na quinta-feira da semana passada, Draghi apresentou-se esta quarta-feira no Senado disposto a continuar na liderança do Governo, mas não a qualquer custo. Numa intervenção em que enumerou os sucessos dos últimos 17 meses, expôs as reformas que considera indispensáveis e os temas em que podia ceder, e sublinhou também a necessidade de obter dos seus parceiros políticos uma lealdade verdadeira, que não desapareça “perante medidas impopulares”.

Só que desta vez não foi só o movimento anti-sistema que recusou votar a proposta de resolução à qual Draghi decidiu associar a moção de confiança. A extrema-direita, da Liga, de Matteo Salvini, pressionada pelo aliado Irmãos de Itália (pós-fascistas), único partido que não apoiara o governo de Draghi e se mantivera na oposição, decidiu tirar-lhe o tapete e arrastou consigo a Força Itália, de Silvio Berlusconi. A moção ainda foi aprovada mas o governo estava oficialmente desfeito.

Agora chegou o momento da troca de acusações, com os partidos a responsabilizarem-se entre si pelo regresso da Itália às urnas contra a vontade dos italianos – segundo uma sondagem do instituto Demos, 65% dos italianos queriam que Draghi ficasse no poder até às próximas eleições, previstas para a Primavera de 2023; 27% defendiam a realização de eleições já no Outono.

“Foi o centro-direita que rompeu”, disse o ex-primeiro-ministro e actual líder do Movimento 5 Estrelas, numa reunião com os deputados do partido. “Queríamos respeito, fizemos pedidos reais, pedimos um debate, mas foi o primeiro-ministro que não nos defendeu”, afirmou ainda Giuseppe Conte, segundo descreveram membros do partido citados pelo jornal La Repubblica. Não votar a moção de confiança “foi uma decisão quase obrigatória”, justificou, enumerando as exigências que fizera a Draghi e que diz não terem obtido resposta na intervenção do chefe do Governo aos senadores.

Na sequência da crise interna no 5 Estrelas, marcada nos últimos meses por dezenas de deserções de parlamentares que acompanharam o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, juntando-se ao seu novo partido, agora é a Força Itália que ameaça desmanchar-se. Depois do abandono da ministra dos Assuntos Regionais, Mariastella Gelmini, que na quarta-feira à noite acusou a liderança de “virar as costas aos italianos e à sua história”, tendo cedido “o ceptro a Matteo Salvini”, é Renato Brunetta que deixa o partido.

“Aqueles que optaram por colocar o interesse do partido à frente do interesse do país num momento tão grave são irresponsáveis”, acusou o ministro da Administração Pública. “Ao não votar a confiança a Draghi, a Força Itália traiu a sua história. Não sou eu que abandono a Força Itália, é a Força Itália que se abandona a si própria.” Após décadas como o governante mais polémico do país, tão adorado como odiado, Berlusconi assumira-se nos últimos anos como árbitro da coligação da direita e da própria governabilidade. Desta vez, surpreendeu parte dos seus aliados e seguidores, ao ceder a Salvini.