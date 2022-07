Portugueses pelo Mundo em novas viagens na RTP. Primeira paragem: Lausanne, Suíça

Quase dois anos passados sobre o último episódio, a série documental mais viajada do canal público regressa neste sábado, rumo a novos destinos, seguindo as comunidades portuguesas. A cidade suíça de Lausanne é a primeira descoberta.

Os aromas de um mercado típico e as paisagens do lago Léman misturam-se com apontamentos sobre a dureza do processo de adaptação a outro país ou a beleza de descobrir realidades diferentes, a braços com a inevitável referência à saudade. À conversa vêm também afectos novos e antigos, lembranças de sabores e cheiros, e até concertinas. É neste tom que reencontramos Portugueses pelo Mundo - Comunidades, programa que, neste sábado à noite, às 21h, retorna à grelha da RTP1 para ali ficar semanalmente, depois do Telejornal.

Estamos em Lausanne, na Suíça. Os cicerones são, como sempre, três: Filipa Carvalho, fisioterapeuta de 38 anos, natural de Montalegre, que aqui chegou depois de uma primeira experiência em França; José Carlos Silva, de 58 anos, que se estabeleceu como empresário de estores em 1987, vindo de uma aldeia de Leiria; e Sara Teixeira, de 24 anos, lusodescendente a estudar na universidade de Lausanne.

À medida que vão partilhando o seu percurso pessoal, contando histórias e dando uso ao seu olhar português enquanto guias improvisados, vão também apresentando as famílias, os amigos, a envolvente social. Cada episódio dá voz a três perspectivas: de alguém que faz parte dessa comunidade há décadas, de um lusodescendente que já ali nasceu/cresceu e de um recém-chegado.

Comunidades é uma ramificação de Portugueses pelo Mundo inaugurada em meados de Julho de 2020, dez anos e mais de cem episódios depois da estreia do programa original. Se até então a série tinha partilhado sobretudo narrativas individuais – das motivações pessoais aos desafios profissionais, passando pela integração –, a partir desse momento passou a viajar pelo globo com o foco afinado noutro sentido, o de tomar o pulso a comunidades lusas que historicamente se foram formando em determinadas zonas.

Boston foi o primeiro destino de uma leva que se concentrou sobretudo em cidades norte-americanas e brasileiras. A excepção foi o 12.º episódio, o último a ser transmitido, em Setembro de 2020. Já apontado à Europa, foi gravado no Luxemburgo. A visita a Lausanne é, assim, o 13.º ponto neste mapa de comunidades além-fronteiras, que fica sempre à mão na RTP Play.