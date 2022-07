Liliana Cá sexta na final do disco

Depois do quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Liliana Cá voltou a estar em destaque na final do lançamento do disco feminino nos Mundiais de atletismo de Eugene, ao terminar em sexto. A recordista nacional fez o seu melhor ensaio no quarto lançamento, 63,99m, o seu melhor em 2022 (mas longe do seu máximo de 66,40m), igualando o resultado de Teresa Machado, sexta classificada nos Mundiais de Atenas em 1997.

O melhor da atleta portuguesa nesta final ficou, no entanto, longe das marcas das medalhadas. A chinesa Bin Feng foi uma surpreendente medalha de ouro, com um novo recorde pessoal (69,12m), à frente da supercampeã croata Sandra Perkovic (68,45m) e da norte-americana Valarie Allman (68,30m).

Apesar de fora do pódio, Liliana Cá mostrou-se satisfeita com o seu desempenho em Eugene, reconhecendo que podia ter lançado um pouco mais longe: “Sinto que podia ter chegado ao quarto lugar, mas custa-me mais a ser funcional, a ser reactiva, ao sol. Correu bem, se calhar, melhor do que estava à espera.”

Quanto às outras portuguesas em competição no sexto dia dos Mundiais de atletismo, Mariana Machado foi eliminada nas meias-finais dos 5000m: fez 15m18,09s minutos, marca que lhe valeu o 12.º lugar na sua série e o 20.º nas meias-finais. Cátia Azevedo, por seu lado, terminou a competição dos 400m no 19.º lugar, com 51,79s segundos, na primeira série, sendo a melhor classificação portuguesa na distância de sempre em campeonatos do mundo. Foi repescada para as meias-finais, mas acabou por ser sétima, não avançando para a final.

A outra final do dia foi a dos 3000m obstáculos femininos, com a vitória de Norah Jeruto, do Cazaquistão, com um novo recorde dos campeonatos – 8m53,02s. A antiga atleta do Quénia assumiu a liderança após o último obstáculo de água e não mais cedeu a posição perante a ameaça da dupla etíope formada por Werkuha Getachew (prata) e Mekides Abebe (bronze).