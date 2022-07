O silêncio de Temido, a discrição de Rio e a estreia de Miranda Sarmento

Durante quatro horas, António Costa “falou, falou, falou”, mas evitou responder às perguntas da oposição – o que não passaria despercebido e seria até um dos momentos de tensão que marcaria o debate. A líder do Bloco de Esquerda assinalaria, com ironia, o “estado da maioria absoluta” que se “regozija com a recusa em responder” às perguntas dos parlamentares. À direita, também as intervenções de João Cotrim de Figueiredo, deputado e líder da Iniciativa Liberal, e Joaquim Miranda Sarmento, recém-eleito líder parlamentar do PSD, agitaram as bancadas. Se o ministro do Ambiente falou de alguns planos para a floresta, o encerramento do debate pelo ministro da Cultura deixou alguns parlamentares a assinalar o silêncio da ministra da Saúde. Para lá das intervenções mais acesas, as atenções estiveram em quem fugiu da linha da frente.