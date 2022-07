Quando Costa oferece o encerramento a Adão e Silva, isto é um impulso?

Os dois objectivos de Costa para este debate do Estado da Nação foram cumpridos: conseguiu com eficácia desacreditar a nova direcção do PSD e aproveitou para tentar resolver um dos problemas internos do PS – a falta de um sucessor da sua linha, alguém que não seja Pedro Nuno Santos – ao entregar o palco máximo destes rituais parlamentares a um possível futuro candidato à sucessão de quem, por enquanto, só se fala nos bastidores: o discurso de encerramento ficou a cargo de Pedro Adão e Silva, antigo porta-voz do PS no tempo de Ferro Rodrigues, que fez o discurso mais político dos ministros da Cultura das últimas décadas.