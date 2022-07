Sri Lanka tem um novo Presidente contra a vontade do povo

Há uma semana, ainda antes de ele próprio se apresentar como candidato, o primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, pediu ao Parlamento para nomear um novo chefe de Estado que fosse “aceitável tanto pelo partido no poder como pela oposição”. Esta quarta-feira, o também Presidente interino, que muito dificilmente reunia as condições por si propostas, foi eleito pelos deputados com uma maioria confortável, um resultado que não deverá acalmar a contestação popular num país mergulhado numa crise económica fora de controlo.