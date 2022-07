PS recupera proposta que baixa limite de eleitores necessários para elevar vila a cidade

Uma localidade poderá passar a cidade com 7500 eleitores, em vez do mínimo anterior de 8000. Projecto de lei que bancada socialista já propôs em 2021 quer preencher vazio legal.

A proposta do PS para baixar o limite mínimo de eleitores que uma vila precisa para subir a cidade voltou, nesta quarta-feira, a dar entrada no parlamento. Na nova lei-quadro da atribuição da categoria das povoações proposta pelo Grupo Parlamentar do PS (GPPS), uma vila que queira passar a cidade terá que ter, no mínimo, 7500 eleitores, em vez dos 8000 previstos no regime anteriormente em vigor.

A nova lei-quadro pretende também preencher um vazio legal instalado há uma década. Desde 2011 que nenhuma localidade é elevada a cidade ou vila devido à reorganização administrativa de 2012. Com a revogação da lei número 11/82, que definia o regime de criação e extinção de autarquias, e a publicação do novo regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, criou-se um “indesejado vazio normativo”, lê-se na proposta.

O motivo da descida do número mínimo de eleitores? “A evolução demográfica”, responde um dos vice-presidentes da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, ao PÚBLICO. Na verdade, os critérios “são sempre artificiais, são os que o legislador convencionar que devem ser”, acrescenta. Neste caso, procurou-se responder à tendência de perda de população do país.

Este é um regresso do tema à Assembleia da República, depois de uma primeira versão ter dado entrada em Junho de 2021. Com a dissolução do parlamento, em Dezembro do ano passado, a proposta anterior caducou. Assim, o projecto volta a entrar no circuito legislativo, embora com algumas alterações.

Em relação ao documento que foi apresentado há pouco mais de um ano, os socialistas introduziram pequenas modificações na lista de critérios. Aos requisitos foi acrescentada a cobertura por rede de vias clicáveis, a existência de parques ou jardins de utilização pública, de áreas protegidas ou de património cultural classificado de interesse nacional. Na proposta anterior, o PS sugeria que uma vila fosse elevada a cidade se cumprisse metade dos critérios na lista. A versão actual propõe “pelo menos dois terços” de requisitos cumpridos.

Na verdade, além da questão simbólica, não há qualquer implicação prática na passagem de uma vila a cidade. Delgado Alves lembra os casos de Sintra e Cascais que, apesar de ultrapassarem largamente os critérios para passarem a cidade, mantêm-se como vilas.

Ao contrário da elevação a cidade, a classificação como vila mantém 3000 como o número mínimo de eleitores. Actualmente, o país tem 159 cidades e 581 vilas. Desde 1974 até hoje, foram elevadas 370 povoações à categoria de vila e 116 à de cidade.