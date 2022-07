Câmara vai propor isenção de taxas no valor de 1,7 milhões ao festival Kalorama

A Câmara de Lisboa vai propor a isenção do pagamento de taxas municipais num valor superior a 1,7 milhões de euros ao festival Kalorama, que se realiza pela primeira vez na capital no início de Setembro.

A proposta, subscrita pelo vereador da Estrutura Verde, Ângelo Pereira, está agendada para discussão na reunião de câmara de sexta-feira, e admite que o festival “se coaduna com os objectivos da cidade em matéria de dinamização cultural e musical, que se prevê de grande sucesso nacional e internacional, e assim traga mais-valias significativas para a divulgação da cidade de Lisboa”.

Esta será a primeira edição do Kalorama, um novo festival, que está marcado para 1, 2 e 3 de Setembro no Parque da Bela Vista, e tem no cartaz nomes como Arctic Monkeys, Kraftwerk, Chemical Brothers, Nick Cave and the Bad Seeds e ainda Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums.

Na proposta a que o PÚBLICO teve acesso, o município estima que cerca de 25% das vendas de bilhetes se destinem a um “público internacional”, considerando que terá um “impacto e a relevância económica da realização do evento para a cidade de Lisboa, nomeadamente no sector do turismo”.

Além da isenção de taxas de municipais (ocupação temporária de espaço público, recinto improvisado, ocupação de espaço verde e licença especial de ruído), no valor de 1.769.262,80 euros, o município prevê ainda a atribuição de mais apoios não financeiros, como água e electricidade, bens e serviços de diferentes departamentos, no valor de mais de 386 mil euros.

A atribuição deste tipo de apoios, nomeadamente a isenção do pagamento de taxas municipais, não é inédita. Acontece, por exemplo, com o Rock in Rio e com outros eventos apoiados pelo município.

Na primeira edição deste novo festival, anunciado em Novembro passado, o preço do passe de três dias custa 145 euros e o do bilhete diário é de 61 euros. A organização do festival está a cargo da promotora portuguesa House of Fun e da espanhola Last Tour.

De acordo com o registo da empresa no Portal da Justiça, a Kalorama Festival, Unipessoal, Lda foi constituída a 30 de Novembro de 2021 com o nome Giras & Audaciosas – Unipessoal, que tinha como titular precisamente a espanhola Last Tour Concerts. Em 23 de Fevereiro deste ano foram mudados, pelo menos, a sede e o nome da empresa para Kalorama Festival, Unipessoal, Lda.