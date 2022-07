Mulher acorda de um coma e acusa irmão de a ter atacado

Quando os agentes do condado de Jackson, West Virginia, EUA, encontraram Wanda Palmer no seu sofá em Junho de 2020, a mulher estava inanimada e com ferimentos feitos por uma arma branca na cabeça. “Tivemos a certeza que era um caso de assassínio”, recorda o xerife Ross Mellinger ao The Washington Post. Mas, a mulher não estava morta e entrou em coma. Durante os dois anos em que esteve inconsciente, a investigação parou pois não foi possível encontrar provas suficientes para prosseguir.