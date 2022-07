Nesta festa em Vila de Rei, cada bebida equivale a uma nova árvore em área ardida

A praia fluvial do Bostelim, em Vila de Rei, recebe este sábado a segunda edição do Planta Party, ciclo de festas que promete plantar uma árvore por cada bebida consumida durante o evento.

Música, banhos de sol, pés na água e bebida na mão, sabendo que estará não só a divertir-se como a contribuir para a reflorestação de uma área do concelho devastada pelos incêndios. É este o conceito das Planta Party, um ciclo de festas com música ao vivo que promete plantar uma árvore por cada bebida consumida durante o evento.

A próxima festa é já este sábado, dia 23 de Julho, na praia fluvial do Bostelim, em Vila de Rei, e conta com a actuação da “DJ Susana Pereira, aka ‘A minha vida dava uma banda sonora’, que animará a tarde com sonoridades quentes e mexidas”, revela a autarquia em comunicado. O evento é de entrada livre, das 17h às 20h.

A iniciativa surge no âmbito do Fôlego, um programa cultural movido pelo combate às alterações climáticas, desenvolvido em cinco concelhos da região Centro: Mação, Sertã, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei. O nome “surge da associação do território ao fogo – mas também ao ar, necessário à combustão e à vida” e resume um programa que “convida à imersão no património natural por via das artes, apelando à mobilização local, nacional e internacional pela mitigação da crise climática”.

Entre Junho deste ano e Março de 2023, está prevista uma Planta Party em cada município, sendo que a plantação das árvores decorrerá no Inverno, a época mais propícia, “pela equipa e voluntários locais mobilizados pelo projecto, numa colaboração estreita com o município”.

A primeira edição decorreu no final de Junho na praia fluvial da Aldeia Ruiva, em Proença-a-Nova, e contabilizou 560 bebidas, 560 árvores a plantar na época baixa “numa região ardida do concelho”. Para já, ainda não é pública a calendarização das próximas festas.

O Planta Party é um “evento-assinatura” da associação cultural Safari e “visa converter a energia do público e a força das artes em ganhos concretos para o ambiente”, lê-se no site do Fôlego. “Em 2020, o projecto garantiu a plantação de 1.000 árvores no Parque Natural Sintra-Cascais como resultado de três festas (Janeiro, Fevereiro e Março), numa parceria com a Câmara Municipal de Cascais.” Agora, ruma às praias fluviais do interior, contribuindo para reflorestar uma das zonas do país mais fustigadas pelos incêndios.

Além das Planta Party, o Fôlego integra concertos, espectáculos multidisciplinares, instalações sonoras ou teatro, entre outros eventos, até ao Verão de 2023. Seleccionado para financiamento no quadro EEA Grants, Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, o projecto é promovido pela Academia de Produtores Culturais, em parceria com Mapa das Ideias, H2Dance e Heidi Ruustgard (Noruega), Universidade da Islândia, Associação Pinhal Maior e os cinco municípios – Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei - “actuando num esforço coordenado entre dezenas de instituições locais, nacionais e internacionais, de carácter governamental e não-governamental”.