Quarta na TV: Rangel, aventuras, memórias e uns flofos

CINEMA

Sete Anos no Tibete

Cinemundo, 14h10

Jean-Jacques Annaud realiza e Brad Pitt protagoniza este filme sobre Heinrich Harrer, o montanhista austríaco que, em 1939, subiu aos Himalaias para conhecer o jovem Dalai Lama. Ganhou o Prémio da Paz de 1998 da Sociedade de Cinema Político e foi nomeado para um Grammy e um Globo de Ouro pela banda sonora, de John Williams.

Corre!

TVCine Top, 20h

Aneesh Chaganty dirige este filme de terror em que Chloe (Kiera Allen), que sempre usou cadeira de rodas e se tornou dependente da mãe (Sarah Paulson), descobre que esta esconde um segredo chocante.

O Rochedo

Fox Movies, 21h15

A prisão de Alcatraz é uma fortaleza quase inexpugnável. Só um homem, John Patrick Mason (Sean Connery), conseguiu escapar-lhe. Agora, a vida de milhões de pessoas depende dele: tem de conduzir até à ilha uma equipa de forças especiais, para travar um grupo de fuzileiros revoltados, na posse de perigosas armas químicas. Nicolas Cage e Ed Harris também participam no filme dirigido por Michael Bay.

Procurado

Fox, 23h58

Wesley (James McAvoy) está prestes a ser arrancado ao tédio e à banalidade dos seus dias – radicalmente. Uma mulher bela e misteriosa (Angelina Jolie) recruta-o para uma sociedade secreta para a qual o pai dele trabalhava. Ali vai passar por treinos intensos, violentos e algo insanos, para herdar o cargo do pai e vingar a sua morte. Terence Stamp e Morgan Freeman também integram o elenco deste thriller de Timur Bekmambetov, nomeado para dois Óscares.

A Rapariga no Comboio

AXN Movies, 00h43

Adaptação do best-seller homónimo da inglesa Paula Hawkins, com realização de Tate Taylor e argumento de Erin Cressida Wilson. Rachel (Emily Blunt, nomeada para o BAFTA) faz o mesmo percurso de comboio todos os dias. Pela janela, observa um casal aparentemente perfeito. Sente-se cada vez mais ligada a eles e a uma ideia de amor inabalável. Tudo se altera quando repara em algo perturbador.

DOCUMENTÁRIOS

Arte da Memória

TVCine Edition, 22h

Rodrigo Areias (O Berço Imperfeito, Estrada de Palha, Surdina) realiza este trabalho de cruzamento entre memórias de locais e os processos criativos de três artistas plásticos: Daniel Blaufuks, Pedro Bastos e José Rufino.

José Afonso, Traz outro Amigo Também

RTP2, 22h53

A dias do 93.º aniversário do nascimento de Zeca Afonso (2 de Agosto), o canal emite esta homenagem em forma de documentário sobre um dos mais importantes vultos da história portuguesa, tanto pelas canções e como pela consciência política antifascista. É pautado por entrevistas, actuações e reportagens retiradas dos arquivos da RTP, com o próprio músico a falar da sua carreira e obra.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Praticamente seis meses depois das legislativas de 30 de Janeiro, a sondagem do Cesop para o PÚBLICO/RTP/Antena 1 mostra que os socialistas estão já aquém de números compatíveis com uma maioria absoluta e que os sociais-democratas, agora liderados por Luís Montenegro, ascendem aos 30%. Esta subida do PSD nas intenções de voto é um dos temas abordados na entrevista a Paulo Rangel, vice-presidente do partido, pelo jornalista Vítor Gonçalves.

INFANTIL

Os Flofos: Viagem no Tempo (V. Port.)

Nos Studios, 8h40

Os flofos são criaturas adoráveis cujo buraco nas barriguinhas os faz ser muitas vezes confundidos com dónutes. Quando dois deles são inadvertidamente teletransportados das Galápagos de 1835 para a Xangai actual, ficam chocados com a constatação de que a sua espécie já não existe. Só há uma solução: regressar ao passado, perceber o que terá acontecido e evitar a todo o custo a extinção. Uma aventura animada realizada por David Silverman e Raymond S. Persi e escrita por Joel H. Cohen, John Frink e Rob LaZebnik, com vozes de Raquel Strada e Rui Maria Pêgo na versão dobrada em português.