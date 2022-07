Concurso de Vinhos de Trás-os-Montes elege branco de 2019 e tinto de 2015

Grande Reserva Branco da Quinta de Arcossó e Tinto Único da Quinta do Sobreiró de Cima distinguidos com o Prémio Prestígio.

As quintas de Arcossó e de Sobreiró de Cima foram distinguidas com os prémios maiores do Concurso de Vinhos de Trás-os-Montes, que teve este ano a sua décima primeira edição. Promovido pela Comissão de Viticultura Regional, o concurso recebeu um total de 121 amostras, tendo o júri em prova cega atribuído dois Prémios Prestígio, 30 medalhas Ouro e apenas seis distinções Prata, o que atesta a elevada qualidade reconhecida pelos jurados.

Foi ao Grande Reserva Branco 2019 da Quinta de Arcossó e ao Único Tinto 2015 da Quinta do Sobreiró de Cima, que foram atribuídos os prémios Prestígio resultantes da pontuação atribuída pelo júri, tendo sido ainda distinguido com prémio Imagem o Natura by Vitor Matos Tinta Amarela 2018, um tinto que o conhecido chef engarrafa na Quinta de Arcossó.

Constituído por 15 provadores e presidido por Eduardo Abade, da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, o júri não terá tido tarefa facilitada, já que as pontuações atribuídas ditaram que à grande maioria dos vinhos a concurso fosse atribuída a medalha de ouro. Mais de um quarto dos vinhos submetidos ao concurso medalhados com ouro deixa testemunho das elevadas pontuações que foram atribuídas.

Entre os 30 premiados estão vinhos de casas já com reconhecimento do mercado e representando também a diversidade das sub-regiões transmontanas – Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês –, dando conta não só da sua riqueza mas também da qualidade que é hoje transversal a todo o território.

É a seguinte a lista de premiados:

Prémios Prestígio

Quinta de Arcossó Grande Reserva Branco 2019

Quinta do Sobreiró de Cima Único Tinto 2015

Prémio Imagem

Natura by Vitor Matos Tinta Amarela Tinto 2018

Medalhas de Ouro

Romano Cunha Tinto 2014

Encostas de Sonim Reserva da Família Touriga Franca Tinto 2020

José Preto Grande Reserva Tinto 2018

Valpaço-Lo-Velho Arinto Reserva Branco 2018

De Sousa Grande Reserva Tinto 2017

Palácio dos Távoras Gold Edition Tinto 2019

Quinta de Arcossó Superior Bago a Bago Tinto 2018

Quinta do Sobreiró de Cima Reserva Tinto 2019

Quinta do Sobreiró de Cima Vinha de Rio Torto Tinto 2012

Terra Montana Reserva Branco 2020

Terras de Mogadouro Touriga Nacional Tinto 2019

Head Rock Branco 2017

De Sousa Grande Reserva Branco 2020

Quinta do Lombo Grande Escolha Tinto 2019

Terras de Mogadouro Blend Tradicional Tinto 2019

Ponte do Arquinho Tinto 2017 (Adega Cooperativa de Valpaços)

Head Rock Rosé 2019

Medalhas de Prata

Delectaio Tinto 2017

Vinhas Velhas Mogadouro Reserva Branco 2020

Encostas de Sonim Reserva Tinto 2019

Terras de Mogadouro Reserva Branco 2020

Vinhas Velhas Mogadouro Reserva Tinto 2018

Quinta de Arcossó Grande Reserva Tinto 2017