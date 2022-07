Nove distritos sob aviso amarelo a partir de quarta-feira devido ao calor

Nove distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira e quinta-feira devido à previsão de continuação de valores elevados da temperatura máxima, antecipa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro estarão nesta situação entre as 9h de quarta-feira e as 17h de quinta-feira. Já no distrito de Faro o aviso amarelo tem início a partir das 9h desta terça-feira. Entre as 9h de quinta-feira e as 6h de sexta-feira o IPMA vai elevar o aviso amarelo para laranja nos distritos de Bragança e da Guarda.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para o desempenho de determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Entretanto cerca de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam esta terça-feira perigo máximo de incêndio rural. Determinado pelo IPMA, o risco de incêndio tem cinco níveis consoante a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 7h30 desta terça-feira, os incêndios que lavravam nos concelhos de Murça e Chaves, no distrito de Vila Real, eram os que mobilizavam mais meios, com quase 700 operacionais no terreno, apoiados por mais de 270 meios terrestres, segundo dados da Protecção Civil. Combatiam os quatro incêndios em curso 728 operacionais, apoiados por 246 veículos.

Mais de mais de mil operacionais combatiam 32 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 429 veículos.