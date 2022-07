O diálogo interartístico tornou-se impossível?

Na 15.ª edição da Documenta, em Kassel, um grande mural do colectivo artístico indonésio Taring Padi chamado People's Justice (Justiça dos Povos) gerou tal polémica que levou à demissão da directora, Sabine Schormann, por alegado “anti-semitismo”, e ao repugnante acto censório de se mandar tapar a pintura! Onde chega o poder das obras de arte quando, sendo boas, testemunham, interpelam e chocam – pois essa é a sua natureza criadora! E onde chega a mentalidade iconoclasta, míope, sectária – numa palavra, anti-cultural – quando se impõem cânones a limitar o diálogo que se desejaria livre a empreender com as artes!

Voltamos, assim, a cair no erro de considerar que o “contexto histórico” de uma obra é a mesma coisa que o seu “discurso plástico” – não fossem as obras de arte (todas elas) trans-contextuais, como são!...

Ora a polémica pintura data de 2002 e representa uma crítica à ditadura filofascisfa de Suharto na Indonésia (imaginem: poderia ter sido pintada por um português em prol da causa de Timor)... mas que importa isso para os novos censores das artes se, na sua elaboração, o colectivo Taring Padi se atreveu a citar a Mossad e os imperialismos entre as múltiplas figuras e grupos retratados do lado da opressão?

“A tarefa do presente é corrigir a nossa compreensão do passado. E essa tarefa torna-se mais urgente quando o passado não pode ser corrigido.” Isto diz Elizabeth Finch, personagem que titula o último romance de Julian Barnes (ed. Quetzal). Sim, mas esse passado pode ser lembrado e relido, através da História analítica-crítica (e micro) das artes, pois essa é ou devia ser uma das suas agendas de criação e fruição. Alguém se lembraria de censurar os Painéis de S. Vicente de Nuno Gonçalves (por exemplo) por poderem ser entendidos como glorificação das conquistas do Norte de África, como são?

Repito: onde chegámos? A liberdade artística nunca conheceu limites nos cerca de quarenta mil anos em que existe arte no nosso planeta (e quando os teve, os bons artistas sempre os souberam franquear com engenho: vejam-se Greco, Veronese, Otto Dix)… Ah, o cancro do “politicamente (pseudo)correcto” está mesmo a erguer muros à livre apreciação estética e a impedir o salutar diálogo através e com as obras de arte! Pergunto: os artistas, os curadores, os museólogos, os agentes da História e da crítica das artes, o público, não se indignam, não reagem?

Vítor Serrão, Lisboa

Parabéns guerreiras!

Salve à seleção feminina de futebol de 11 por ter efetuado uma honrosa, com sabor amargo, participação no Campeonato Europeu de futebol (2022). Bastaria um melhor desfecho nos dois primeiros jogos da seleção e hoje poderíamos ter um enorme destaque nas capas dos jornais desportivos portugueses desse feito. Mas a história – como sabemos – não reza os vencidos, leia-se neste caso as “guerreiras”, ao contrário do que já se sucedeu com a homóloga seleção masculina, inclusive quando a campanha europeia desta última foi decepcionante.

Emanuel Carvalho, Lisboa

O estado da nossa mala-posta

Ninguém põe ordem nos correios (CTT). O Governo não defende o interesse público, fazendo ouvidos moucos ao volume de queixas, e a entidade reguladora competente dorme na forma. Não poderiam funcionar pior os serviços da empresa que já foi uma instituição: temos o caso de peças metálicas que, apesar de bem embaladas, chegam quebradas ao destinatário, e missivas devolvidas por indolência dos serviços; tudo, a expensas de preços caríssimos.

A este nível, não se compreende a dureza dos aumentos, se usarmos como termo de comparação os valores ora da inflação, ora dos salários, havendo situações em que a subida orça a casa dos 17%: por exemplo, uma carta que pese mais de 500 g passou de 3,5 para 4,05€.

Agora, perverso é o que adiante exponho. Passo três semanas sem ver o carteiro na minha rua. Depois, quando me visita, enche a caixa do correio de correspondência obsoleta: os cupões do hipermercado, de prazo expirado; a factura da água, expedida da Póvoa de Varzim, alcança o destinatário na cidade de Santo Tirso um mês após a “data de emissão”, ou seja, com o prazo de pagamento caducado. O estratagema permite que um só carteiro cubra maior mancha geográfica, fazendo aumentar os lucros, em detrimento da qualidade do serviço. É o que é.

Augusto Pereira, Santo Tirso

Gouveia e Melo à presidência

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo faz-me lembrar o antigo Presidente da República António dos Santos Ramalho Eanes. O ex-coordenador da task-force de vacinação contra a covid é um sério candidato à vitória nas presidenciais. Portugal precisa de um candidato com passado ganhador e credível. É uma boa oportunidade para o PSD e o CDS reclamarem vitória política, apoiando Gouveia e Melo. E o Chega, irá ser beneficiado ou prejudicará a candidatura que apoiar? Mesmo que o PS apresente candidato, Gouveia e Melo capta uma boa fatia do eleitorado PS. A III República teve quatro presidentes civis e três militares. Irá Gouveia e Melo empatar? É certo que o vice-almirante não domina o Direito Constitucional como Marcelo, mas quantos ministros vão para áreas que não são da sua competência académica?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim