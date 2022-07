Temperaturas recorde provocam incêndio na cidade de Londres

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta terça-feira em Londres, em consequência de um “enorme aumento” de temperatura em toda a capital britânica, num dia registado como o dia mais quente de todos os tempos no Reino Unido.

O presidente da câmara da cidade de Londres, Sadiq Khan, afirmou que a Brigada de Incêndio de Londres (LFB) está, neste momento, “sob imensa pressão” e pediu às pessoas para zelarem pela sua própria segurança, sublinhando que o país se encontra numa situação “crítica e sem precedentes”.

Isto ocorre depois de incêndios de média dimensão numa vila a leste de Londres, que danificaram habitações e acabaram por alastrar. Neste momento, a LFB enviou já enviou 15 veículos e cerca de 100 bombeiros para a zona de Green, em Wennington, onde as chamas terão atingido vários edifícios (uma foi destruída) e os campos adjacentes.

We have declared a major incident as firefighters battle several significant fires across the capital during today’s record-breaking heatwave. For the latest on those, follow this account @londonfire https://t.co/1ThCGrc33K pic.twitter.com/Tp4J0l2Zkr

We've got eight fire engines and around 60 firefighters tackling this blaze in #Wembley Our Control Room has taken more than 40 calls to the fire https://t.co/G44ZOBnqaK https://t.co/IS28sv7U4K — London Fire Brigade (@LondonFire) July 19, 2022

Numa altura em que a Europa regista as maiores temperaturas dos últimos anos, o Reino Unido ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 40 graus centígrados, registados na na região de Heathrow, onde fica o principal aeroporto do país.”London Heathrow relatou uma temperatura de 40,3 graus celsius às 12h50 de hoje [terça-feira]”, acrescentou Khan, sublinhando que as temperaturas ainda estão a subir em muitos lugares e que as pessoas precisam de permanecer “conscientes do tempo” e dos seus perigos.

O Corpo de Bombeiros de Londres, por sua vez, “acaba de declarar um grande incidente em resposta a um grande aumento de incêndios na capital”. “Estamos perante uma situação crítica e um momento único. Por favor, mantenham-se seguros. Quando tivermos mais informação, partilhá-la-emos”, concluiu a organização.

Para além disto, pediram aos cidadãos que “não façam churrascos na relva ou nas varandas”, que “não deixem garrafas partidas ou vidros na relva ou na rua (podendo dar início a outro incêndio)”, que “deitem fora os cigarros com segurança” e que “relatem um incêndio assim que o virem”.



"Não corram riscos. Permaneçam seguros longe do calor”, concluíram.

BREAKING: The London Fire Brigade has declared a major incident in response to the surge in fires across the capital as temperatures exceed 40C. https://t.co/NvxWFA7hul



�� Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wzGKMjAlcx — Sky News (@SkyNews) July 19, 2022

Os britânicos estão a preparar-se para temperaturas ainda mais altas depois deste recorde nacional ter sido quebrado, uma vez que especialistas, citados pela CNN, não prevêem quaisquer baixas de temperatura. Às 11h, as temperaturas atingiram 36,9 graus no Royal Botanic Gardens, em Kew, a oeste de Londres e 36,6 graus em Heathrow e St. James Park, no centro de Londres. Depois dessa hora a temperatura não parou de subir.

Em Suffolk, no leste de Inglaterra, a linha de caminho-de-ferro atingiu os 62 graus Celsius. “A temperatura da linha pode ser cerca de 20 graus mais alta do que a temperatura do ar, fazendo com que ela se expanda, dobre e, possivelmente, parta”, esclareceu a Network Rail, empresa pública que administra a infra-estrutura ferroviária na Inglaterra, Escócia e País de Gales.