Parlamento do Sri Lanka escolhe novo Presidente entre candidatos contestados pela população

Líder da oposição retira candidatura e apoia um dissidente do partido no poder contra o Presidente interino, Ranil Wickremesinghe. Votação realiza-se esta quarta-feira.

O principal líder da oposição no Sri Lanka, Sajith Premadasa, retirou-se da corrida à presidência do país asiático e prometeu apoiar o candidato de uma facção dissidente do partido no poder para enfrentar o Presidente interino, Ranil Wickremesinghe na votação que terá lugar esta quarta-feira no Parlamento.

“Para o bem maior do país que amo e das pessoas que estimo, venho por este meio retirar a minha candidatura ao cargo de Presidente”, afirmou esta terça-feira Premadasa, líder do Poder Popular Unido, anunciando que vai apoiar Dullas Alahapperuma, que faz parte de um grupo de descontentes do partido no poder, a Frente Popular do Sri Lanka (SLPP).

O lote de três candidatos completa-se com Anura Kumara Dissanayake, da coligação de esquerda NPP mas, com a desistência de Premadasa, a corrida à sucessão de Gotabaya Rajapaksa, que renunciou ao cargo na sexta-feira passada depois de ter fugido para as Maldivas e, mais tarde, para Singapura, deverá ser decidida entre Wickremesinghe e Alahapperuma.

A candidatura de Wickremesinghe foi recebida com surpresa, uma vez que, apesar de ter recebido o apoio do SLPP, o Presidente interino –​ e anterior primeiro-ministro –​ tinha dito que não iria concorrer.

Quer Wickremesinghe quer Alahapperuma são candidatos no mínimo controversos para grande parte da população do Sri Lanka, dada a sua ligação com o antigo Presidente. Grupos de activistas e estudantes já anunciaram que vão continuar com os protestos na capital Colombo, onde as entradas para o Parlamento estão barricadas, com o edifício protegido por centenas de soldados.

Wickremesinghe declarou na segunda-feira o estado de emergência, dando-lhe ampla autoridade para reprimir novos protestos, que já duram há mais de 100 dias.

Nesta terça-feira, um grupo de várias centenas de manifestantes juntaram-se cerca da principal estação ferroviária de Colombo, gritando palavras de ordem contra a família Rajapaksa e contra Wickremesinghe. “Estamos a protestar contra Ranil [Wickremesinghe], que é um corrupto”, afirmou Duminda Nagamuwa, um dos organizadores do protesto, citado pela Reuters. “Se Ranil ficar, não haverá estabilidade”, acrescentou.

O Sri Lanka vive a pior crise económica desde a independência do Império Britânico, em 1948. O impasse político acrescenta uma ameaça ainda maior à situação económica e financeira do país, já que que a falta de alternativa governamental pode atrasar ainda mais a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O país já entrou em default técnico e tem uma dívida externa superior a 50 mil milhões de euros, que os analistas consideraram “impagável”. A escassez de produtos de primeira necessidade agravou a situação da população do país com 22 milhões de habitantes.